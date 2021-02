sportli26181512 : Maldini Junior marca l’erede di Renzi: la sfida tra figli d’arte finisce in parità: Maldini Junior marca l’erede di… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Maldini junior marca il figlio di @matteorenzi : la sfida tra figli d’arte finisce in parità - Gazzetta_it : Maldini junior marca il figlio di @matteorenzi : la sfida tra figli d’arte finisce in parità - NandoPiscopo1 : @Zorochan_1 @AngeloVarvara @DavidBasco86 @p__antonio L'ho scritto prima Visto che tu segui, lì è normale ritrovars… - NandoPiscopo1 : @AngeloVarvara @DavidBasco86 @p__antonio E considera che più della metà delle squadre ha budget 0 per il mercato. L… -

Pro Sesto - Pistoiese è finita in parità, 2 - 2, e curiosamente è stato Christian Maldini, che come papà Paolo e nonno Cesare gioca in difesa, a marcare Francesco Renzi. I due figli famosi si sono affrontati in questa partita. La prima partita dall'inizio (e poi è rimasto in campo per 90 minuti) contro il figlio maggiore di Paolo Maldini, Christian. E' stato un debutto particolare quello di Francesco Renzi, attaccante ex Udinese Primavera. Il figlio maggiore di Paolo Maldini, Christian (l'altro, Daniel, fa parte della prima squadra del Milan), contro quello di Matteo Renzi, l'attaccante ex Udinese Primavera Francesco.