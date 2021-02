Lutto per Ronaldinho, la madre Miguelina morta per Covid (Di domenica 21 febbraio 2021) Grave Lutto per l’ex fuoriclasse di Milan e Barcellona, Ronaldinho: la mamma Miguelina Elói Assis dos Santos, 71 anni, è deceduta a a causa di complicanze a seguito del contagio di Covid-19. La donna era stata ricoverata a dicembre all’ospedale di Porto Alegre dopo aver contratto il virus, ma è spirata dopo un peggioramento nel corso delle ultime settimane. L’ex stella brasiliana non ha fatto annunci pubblici, ma ha manifestato il suo dolore togliendo tutte le fotografie dagli account ufficiali online, mettendo come foto profilo un cerchio nero. Tra i suoi tanti ex club che hanno espresso cordoglio anche l’Atletico Mineiro e il Barcellona: “È con grande tristezza che il Clube Atlético Mineiro riceve la notizia della morte di Dona Miguelina, madre di ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 21 febbraio 2021) Graveper l’ex fuoriclasse di Milan e Barcellona,: la mammaElói Assis dos Santos, 71 anni, è deceduta a a causa di complicanze a seguito del contagio di-19. La donna era stata ricoverata a dicembre all’ospedale di Porto Alegre dopo aver contratto il virus, ma è spirata dopo un peggioramento nel corso delle ultime settimane. L’ex stella brasiliana non ha fatto annunci pubblici, ma ha manifestato il suo dolore togliendo tutte le fotografie dagli account ufficiali online, mettendo come foto profilo un cerchio nero. Tra i suoi tanti ex club che hanno espresso cordoglio anche l’Atletico Mineiro e il Barcellona: “È con grande tristezza che il Clube Atlético Mineiro riceve la notizia della morte di Donadi ...

