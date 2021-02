Lutto a scuola, muore collaboratrice scolastica per Covid: 'Tanto amata e dolce' (Di lunedì 22 febbraio 2021) Si era ammalata di Covid finendo in terapia intensiva. Oggi è arrivata la notizia del decesso di Pina Cimmino, collaboratrice scolastica del liceo 'De Carlo' di via Marchesella. Tanti i messaggi per ... Leggi su napolitoday (Di lunedì 22 febbraio 2021) Si era ammalata difinendo in terapia intensiva. Oggi è arrivata la notizia del decesso di Pina Cimmino,del liceo 'De Carlo' di via Marchesella. Tanti i messaggi per ...

