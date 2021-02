Lunedì il Cdm per le nuove misure anti-Covid. Cosa dobbiamo aspettarci dal governo Draghi (Di domenica 21 febbraio 2021) Il governo al lavoro sulle nuove misure anti-Covid: Cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo Premier Mario Draghi e quali sono le sue priorità. Nella giornata di Lunedì il governo Draghi si confronterà per la prima volta concretamente con l’emergenza coronavirus: Palazzo Chigi ha reso nota la convocazione del Cdm in data 22 febbraio alle ore 9.30 per discutere del nuovo decreto legge e di nuove misure anti-Covid. Di seguito la comunicazione della Convocazione del Consiglio dei Ministri. governo Draghi, il primo Cdm sulle nuove misure ... Leggi su newsmondo (Di domenica 21 febbraio 2021) Ilal lavoro sulledal nuovo Premier Marioe quali sono le sue priorità. Nella giornata diilsi confronterà per la prima volta concretamente con l’emergenza coronavirus: Palazzo Chigi ha reso nota la convocazione del Cdm in data 22 febbraio alle ore 9.30 per discutere del nuovo decreto legge e di. Di seguito la comunicazione della Convocazione del Consiglio dei Ministri., il primo Cdm sulle...

MediasetTgcom24 : Draghi convoca il Cdm per lunedì: sul tavolo il nuovo decreto Covid #cdm - news_mondo_h24 : Lunedì il Cdm per le nuove misure anti-Covid. Cosa dobbiamo aspettarci dal governo Draghi - News24_it : Lunedì nuovo decreto Covid: slitta la nomina dei sottosegretari - IL GIORNO - GAmbrosini98 : RT @barbarajerkov: GOVERNO: VERSO CDM LUNEDÌ ALLE 9.30 del mattino eh! - GfveGianfra : @matteosalvinimi @borghi_claudio @MolinariRik @massimogara @lupecchioli Appunti per il #Cdm di lunedi’… -

Ultime Notizie dalla rete : Lunedì Cdm Misure Covid: domani il CdM che varerà il primo decreto Draghi dopo i Dpcm autocratici di Conte Il premier ha convocato per domani, lunedì alle 9,30 , il Cdm per approvare il suo primo decreto con le nuove misure. Nella convocazione recapitata oggi ai ministri, oltre al decreto di Draghi e ...

Covid, il governo verso un Dcpm: stop a spostamenti tra regioni fino al 31 marzo Già lunedì, nel Cdm convocato per le 9:30, potrebbe esserci la prima decisione importante, con la proroga (o meno) del divieto di spostamenti tra regioni in scadenza. Sul tavolo il 'decreto legge' ...

Covid: verso proroga stop spostamenti tra Regioni fino al 31 marzo Affaritaliani.it Il premier ha convocato per domani,alle 9,30 , ilper approvare il suo primo decreto con le nuove misure. Nella convocazione recapitata oggi ai ministri, oltre al decreto di Draghi e ...Già, nelconvocato per le 9:30, potrebbe esserci la prima decisione importante, con la proroga (o meno) del divieto di spostamenti tra regioni in scadenza. Sul tavolo il 'decreto legge' ...