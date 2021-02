Luna Rossa, Vascotto: "Speriamo ci sia poco vento con New Zealand" (Di domenica 21 febbraio 2021) Auckland, 21 febbraio 2021 " Tre barche italiane nella storia sono riuscite a vincere la challenge degli sfidanti, il Moro di Venezia nel 1992, Luna Rossa nel 2000 e ancora Luna Rossa nel 2021. ... Leggi su quotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) Auckland, 21 febbraio 2021 " Tre barche italiane nella storia sono riuscite a vincere la challenge degli sfidanti, il Moro di Venezia nel 1992,nel 2000 e ancoranel 2021. ...

Agenzia_Ansa : Trionfo di @lunarossa che conquista le due regate della notte contro i britannici di @INEOSTEAMUK e vince la… - Eurosport_IT : È FINALEEE ?@lunarossa? vince la Prada Cup battendo Team Ineos UK per 7-1 Italia in finale della 36a America’s Cup… - Eurosport_IT : LUNA ROSSA LEGGENDARIA! ?????? Come il Moro di Venezia nel 1992 ? Come Luna Rossa nel 2000 ? Italia in finale nella… - EdoardoGovi : @GassmanGassmann Grande Larissa sei l'orgoglio della Nazione insieme a Luna Rossa ? due bellissime notizie ?????? - vittoriopasteris : RT @massacritica99: Luna Rossa ha vinto la Prada Cup e affronterà Team New Zealand per la Coppa America. Hydrofoils, i segreti che fanno v… -