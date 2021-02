Luna Rossa | secondo assalto alla America’s Cup! Sfida a New Zealand come nel 2000 | il precedente

Leggi su oasport

(Di domenica 21 febbraio 2021)ha alzato al cielo la Prada Cup e, per la seconda volta nella sua storia, avrà la possibilità di dare l’Cup, il trofeo sportivo più antico al mondo. Il sodalizio del patron Patrizio Bertelli ha dominato nella baia di Auckland (Nuova Zelanda), surclassato American Magic in semifinale (4-0) e demolendo Ineos Uk in finale (7-1). Team Prada Pirelli è stato impeccabile nel Golfo di Hauraki e si è meritatamente guadagnato il diritto dire Team Newnel match race che metterà in palio la Coppa America. Proprioera già successo 21 anni fa, unicodinell’atto che assegna il titolo. Sempre ad Auckand, dal 20 febbraio al 2 marzo ...