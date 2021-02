Luna Rossa nella storia: è in finale di America’s Cup (Di domenica 21 febbraio 2021) Luna Rossa batte 7-1 Ineos Uk e si aggiudica la Prada Cup. A partire dal 6 marzo sfiderà Team New Zealand nella finale di America’s Cup Ventuno anni dopo l’ultima volta Luna Rossa conquista la Prada Cup e si aggiudica il pass per accedere alla finale di America’s Cup. nella notte italiana il Team azzurro conquista agevolmente anche gara 7 e 8 confermando la netta superiorità dimostrata in tutte le regate disputate. Gara 7 è un trionfo assoluto: Luna Rossa, in vantaggio sin dalla partenza, taglia il traguardo con 1 minuto e 45 secondi di vantaggio sugli avversari. Gara 8, invece, è più avvincente. A rimescolare le carte ci pensano i giudici che infliggono una penalità di 50 metri ... Leggi su zon (Di domenica 21 febbraio 2021)batte 7-1 Ineos Uk e si aggiudica la Prada Cup. A partire dal 6 marzo sfiderà Team New ZealanddiCup Ventuno anni dopo l’ultima voltaconquista la Prada Cup e si aggiudica il pass per accedere alladiCup.notte italiana il Team azzurro conquista agevolmente anche gara 7 e 8 confermando la netta superiorità dimostrata in tutte le regate disputate. Gara 7 è un trionfo assoluto:, in vantaggio sin dalla partenza, taglia il traguardo con 1 minuto e 45 secondi di vantaggio sugli avversari. Gara 8, invece, è più avvincente. A rimescolare le carte ci pensano i giudici che infliggono una penalità di 50 metri ...

Agenzia_Ansa : Trionfo di @lunarossa che conquista le due regate della notte contro i britannici di @INEOSTEAMUK e vince la… - Eurosport_IT : È FINALEEE ?@lunarossa? vince la Prada Cup battendo Team Ineos UK per 7-1 Italia in finale della 36a America’s Cup… - Eurosport_IT : LUNA ROSSA LEGGENDARIA! ?????? Come il Moro di Venezia nel 1992 ? Come Luna Rossa nel 2000 ? Italia in finale nella… - tifosipalermoit : Forza Palermo è ormai diventato una sorta di inno di incitamento per tutto il team di Luna Rossa. Forza Palermo acc… - amsicora27 : RT @lukaku2017: Il 7 a 1 di Luna Rossa contro gli inglesi può essere considerata RIVINCITA? -