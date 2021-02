Luna Rossa | l’elogio dell’italianità In arrivo nuovi pezzi e vele per l’America’s Cup

Leggi su oasport

(Di domenica 21 febbraio 2021)sette bellezze, sette vittorie, di quelle che non lasciano tanto spazio alla fantasia o al rammarico di chi ha perso. Dieci giorni fa, nell’incertezza del pronostico, si pensava che chiunque avesse vinto la Prada Cup il punteggio per arrivarci non sarebbe stato meno di 7 a 4. Insomma una finale combattuta, incerta. Invece dopo due giorni e quattro regate si era già delineata una gerarchia.era già in fuga e Ineos costretta a inseguire. Poi ci si è messo il Covid, con le varie allerte neozelandesi a mescolare le carte, ad accendere gli animi. Questo weekend è stato di vento leggero, ma nello scorso ci sono stati anche 20 nodi e gli inglesi stavano sempre li a guardare la poppa con il guidone del Circolo Vela Sicilia. Insomma il tentativo non era tanto per cercare condizioni più adeguate alle ...