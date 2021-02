Luna Rossa-Ineos 7-1 | la barca italiana in finale di Coppa America

(Di domenica 21 febbraio 2021) Il team italiano allunga a più sei sui rivali britannici. E ora è pronto a lanciare la sfida ai detentori di Team New Zealand. Il timoniere Bruni: “Oggi è un grande giorno per l’Italia”

Eurosport_IT : Luna Rossa domina la 5ª regata, Team Ineos vince la 6ª: 5-1 Italia! ???????? Un altro piccolo passo verso la vittori… - Agenzia_Ansa : Trionfo di @lunarossa che conquista le due regate della notte contro i britannici di @INEOSTEAMUK e vince la… - Agenzia_Ansa : Luna Rossa vede la finalissima, 5-1 su Ineos. Imbarcazione italiana a due vittorie dalla sfida per l'America's Cup… - BessiGianni : Buongiorno Luna Rossa ?? - nadiag107_nadia : E LUNA ROSSA sia! -

Per la terza volta nella storia, a distanza di 21 anni, il trofeo torna in Italia. L'imbarcazione azzurra chiude la serie sul 7 - 1. La grande gioia a ...Su Fare Vela l'America's Cup è offerta da: Auckland - Guarda qui la diretta (dalle ore 4:00) della fregata 7 e 8 della Prada Final.conduce per 5 - 1 su Britannia: Dalle 3:40, a questo link il nostro commento . Ospite questa notte Gabriele Bruniha l'opportunità, con due vittorie, di chiudere la serie. Il ...Che storia meravigliosa: dopo 20 anni Luna Rossa vince la sfida tra gli sfidanti e conquista il diritto di andare in Coppa America. Un inesorabile 7-1 graziato da una barca performante, da un ...