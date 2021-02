Luna Rossa in Coppa America, parla Patrizio Bertelli: “Un bravo all’equipaggio” (Di domenica 21 febbraio 2021) Patrizio Bertelli, famoso armatore, è contentissimo dopo la conquista della Prada Cup di Luna Rossa. L’uomo ha tracciato, immediatamente dopo essersi complimentato con tutto l’equipaggio, i prossimi obiettivi dell’imbarcazione italiana parlando dell’imminente sfida al Team New Zealand in calendario dal 6 al 15 marzo. Un appuntamento per scrivere la storia della vela italiana. Le parole di Patrizio Bertelli sulla finale di Coppa America di Luna Rossa “Un bravo all’equipaggio – ha detto l’armatore – ed a tutto il team che ha lavorato senza sosta per ottenere il risultato. Adesso dobbiamo pensare al Match finale dell’America’s Cup contro i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 21 febbraio 2021), famoso armatore, è contentissimo dopo la conquista della Prada Cup di. L’uomo ha tracciato, immediatamente dopo essersi complimentato con tutto l’equipaggio, i prossimi obiettivi dell’imbarcazione italianando dell’imminente sfida al Team New Zealand in calendario dal 6 al 15 marzo. Un appuntamento per scrivere la storia della vela italiana. Le parole disulla finale didi“Un– ha detto l’armatore – ed a tutto il team che ha lavorato senza sosta per ottenere il risultato. Adesso dobbiamo pensare al Match finale dell’’s Cup contro i ...

