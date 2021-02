Luna Rossa ha vinto la Prada Cup e si è qualificata alle regate di Coppa America

Agenzia_Ansa : Trionfo di @lunarossa che conquista le due regate della notte contro i britannici di @INEOSTEAMUK e vince la… - Eurosport_IT : Luna Rossa domina la 5ª regata, Team Ineos vince la 6ª: 5-1 Italia! ???????? Un altro piccolo passo verso la vittori… - Corriere : Il trionfo di Luna Rossa - 45acpjoe : RT @massicaroletti: Stratosferici i ragazzi di luna rossa che vincono lo Prada Cup 7-1 sugli inglesi e tagliando il traguardo urlano .. “si… - mister_mister_w : RT @ilPostSport: Vent'anni dopo, Luna Rossa è di nuovo in finale di Coppa America -

AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) - Luna Rossa chiude i conti sul 7-1 contro Ineos Team UK, vince la Prada Cup e conquista il diritto a sfidare Emirates New Zealand per la Coppa America. Nelle acque di Auckland, l'imbarcazione italiana trionfa in Prada Cup. Luna Rossa entra, ancora una volta, nella storia. Il team italiano demolisce Ineos Team UK con il punteggio di 7-1 e vola in finale, vincendo la Prada Cup. Ora il team azzurro ha conquistato la qualificazione per sfidare New Zealand per l'America's Cup. Rientro trionfale in porto per Luna Rossa, dopo aver vinto la Finale della Prada Cup.