Luna Rossa e la missione Coppa America L’impresa della vita contro la bestia nera neozelandese

E ora bisogna provarci. La vittoria della Prada Cup rappresenta solo un obiettivo transitorio. Luna Rossa è una barca progettata per provare a vincere la Coppa America di vela. E' stata realizzata per eccellere in condizioni di vento leggero dopo lunghi ed approfonditi studi che hanno rilevato come nel mese di marzo la brezza tenue sia prevalente nel Golfo di Hauraki. Sin dall'inizio il mirino è sempre stato puntato esclusivamente sui Defender. Patrizio Bertelli insegue da oltre due decenni una meravigliosa ossessione. Sogna di portare per la prima volta in Italia il trofeo più antico del mondo. Per la compagine di Max Sirena si profila un vero e proprio Everest da scalare. In 170 anni solo quattro nazioni hanno vinto la Coppa America: Stati Uniti, Australia, Nuova ...

