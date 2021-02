Luna Rossa da leggenda! Eclissa Ineos UK e vince la Prada Cup | Ben Ainslie a casa!

(Di domenica 21 febbraio 2021) 21 febbraio 2021. Una data che entra di diritto nella storia della vela e dello sport italiano.demolisceTeam UK con il punteggio di 7-1,laCup e conquista la qualificazione per il Match dell’America’s Cup 2021. Un risultato straordinario per il TeamPirelli, che stanotte ha completato l’opera aggiudicandosi entrambe le regate (gara-7 e 8) e guadagnandosi la possibilità di sfidare il defender e padrone di casa Emirates Team New Zealand dal 6 marzo nella 36ma edizione della Coppa America di vela, il trofeo sportivo più antico al mondo.dunque per la seconda volta le Challenger Series (21 anni dopo il memorabile successo su America One, sempre a Auckland), regalando al Bel Paese la ...

