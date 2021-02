Luna Rossa batte Ineos e vola in finale di America's Cup (Di domenica 21 febbraio 2021) Luna Rossa ha vinto la Prada Cup, battendo due volte nella rada di Auckland l’equipaggio la britannica Ineos e portando dopo 21 anni un’imbarcazione italiana in finale della Americàs Cup. Con le due vittorie nella notte la barca italiana ha chiuso la sfida con Ineos sul 7-1. Dal 6 al 15 marzo l’equipaggio guidato da Max Sirena sfiderà il Team New Zealand per decidere chi vincerà il trofeo più difficile e più antico nello sport internazionale. Per la seconda volta nei suoi sei tentativi, Luna Rossa Prada Pirelli entra nell’esclusiva lista degli appena 36 contendenti che hanno fatto i 170 anni della storia della Coppa America. Come successo 21 anni fa, Defender Emirates Team New Zealand affronterà l’equipaggio italiano nel Golfo ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 21 febbraio 2021)ha vinto la Prada Cup,ndo due volte nella rada di Auckland l’equipaggio la britannicae portando dopo 21 anni un’imbarcazione italiana indella Americàs Cup. Con le due vittorie nella notte la barca italiana ha chiuso la sfida consul 7-1. Dal 6 al 15 marzo l’equipaggio guidato da Max Sirena sfiderà il Team New Zealand per decidere chi vincerà il trofeo più difficile e più antico nello sport internazionale. Per la seconda volta nei suoi sei tentativi,Prada Pirelli entra nell’esclusiva lista degli appena 36 contendenti che hanno fatto i 170 anni della storia della Coppa. Come successo 21 anni fa, Defender Emirates Team New Zealand affronterà l’equipaggio italiano nel Golfo ...

