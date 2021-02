Luna Rossa batte gli inglesi nella Prada Cup. Ora dovrà vedersela con New Zealand per la Coppa America (Di domenica 21 febbraio 2021) Con una serie di sfide finite col 7-1, Luna Rossa conquista la vittoria per due volte di fila battendo i britannici di Ineos nella Prada Cup ad Auckland, in Nuova Zelanda. nella storia delle regate, solo due volte gli italiani avevano raggiunto un trionfo somile: nel ‘92 con il Moro di Venezia e nel 2000 con la stessa Luna Rossa. «È un grande giorno per Luna Rossa e per l’Italia – ha esultato il timoniere palermitano Francesco Bruni, subito dopo la vittoria – adesso possiamo cominciare a pensare a New Zealand. Oggi siamo stati perfetti ma sappiamo che, se vogliamo battere i padroni di casa, dobbiamo migliorare ancora di più». Gli inglesi avevano denunciato una ... Leggi su open.online (Di domenica 21 febbraio 2021) Con una serie di sfide finite col 7-1,conquista la vittoria per due volte di filando i britannici di IneosCup ad Auckland, in Nuova Zelanda.storia delle regate, solo due volte gli italiani avevano raggiunto un trionfo somile: nel ‘92 con il Moro di Venezia e nel 2000 con la stessa. «È un grande giorno pere per l’Italia – ha esultato il timoniere palermitano Francesco Bruni, subito dopo la vittoria – adesso possiamo cominciare a pensare a New. Oggi siamo stati perfetti ma sappiamo che, se vogliamore i padroni di casa, dobbiamo migliorare ancora di più». Gliavevano denunciato una ...

Agenzia_Ansa : Trionfo di @lunarossa che conquista le due regate della notte contro i britannici di @INEOSTEAMUK e vince la… - Eurosport_IT : Luna Rossa domina la 5ª regata, Team Ineos vince la 6ª: 5-1 Italia! ???????? Un altro piccolo passo verso la vittori… - Corriere : Il trionfo di Luna Rossa - mirko_bastian : RT @Eurosport_IT: LUNA ROSSA LEGGENDARIA! ?????? Come il Moro di Venezia nel 1992 ? Come Luna Rossa nel 2000 ? Italia in finale nella 36a Am… - marilia1sca : RT @ilpost: Luna Rossa ha vinto la Prada Cup e si è qualificata alle regate di Coppa America -