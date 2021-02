Luna Rossa, 7 “rozzi” schiaffoni contro gli insulti: Ineos si inginocchia dopo mille offese e “torna a casa in lacrime” (Di domenica 21 febbraio 2021) Calunniata, ingiuriata, derisa, attaccata, malmenata verbalmente. Luna Rossa è stata vittima di frecciate frontali nelle ultime settimane, vere e proprie bordate, cazzotti in lingua inglese che rischiavano di fare male e che invece sono stati brillantemente incassati dal sodalizio italiano. Semplicemente inscalfibili, inamovibili, immarcescibili: gli uomini di Team Prada Pirelli non si sono sottoposti alla guerra psicologica inscenata da Ineos Uk e Team New Zealand (indirettamente), semplicemente hanno deciso di non stare a quel gioco e di defilarsi, pensando solo all’unica cosa che contava davvero. Vincere. Il verbo più imponente dell’universo sportivo si è trasformato in imperativo per la compagine tricolore, che non ha voluto rispondere alle rime ai suoi avversari attraverso i media ma ha deciso di farlo con la legge universale del ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) Calunniata, ingiuriata, derisa, attaccata, malmenata verbalmente.è stata vittima di frecciate frontali nelle ultime settimane, vere e proprie bordate, cazzotti in lingua inglese che rischiavano di fare male e che invece sono stati brillantemente incassati dal sodalizio italiano. Semplicemente inscalfibili, inamovibili, immarcescibili: gli uomini di Team Prada Pirelli non si sono sottoposti alla guerra psicologica inscenata daUk e Team New Zealand (indirettamente), semplicemente hanno deciso di non stare a quel gioco e di defilarsi, pensando solo all’unica cosa che contava davvero. Vincere. Il verbo più imponente dell’universo sportivo si è trasformato in imperativo per la compagine tricolore, che non ha voluto rispondere alle rime ai suoi avversari attraverso i media ma ha deciso di farlo con la legge universale del ...

Agenzia_Ansa : Trionfo di @lunarossa che conquista le due regate della notte contro i britannici di @INEOSTEAMUK e vince la… - Corriere : Il trionfo di Luna Rossa - Agenzia_Ansa : #LunaRossa vince la Prada Cup e conquista l'accesso alla finale della Coppa America, dove affronterà Team New Zeala… - PatriziaOrlan11 : RT @Eurosport_IT: LUNA ROSSA LEGGENDARIA! ?????? Come il Moro di Venezia nel 1992 ? Come Luna Rossa nel 2000 ? Italia in finale nella 36a Am… - Roberto53402737 : RT @saraosalvatore: Luna Rossa va in finale con un rotondo 7-1 -