Lolita Lobosco | nuova fiction Rai | numero puntate | cast e anticipazioni

repubblica : 'Lolita Lobosco', cominciano le indagini del vicequestore Luisa Ranieri: Domenica 21 febbraio primo appuntamento su… - Raicomspa : Lolita è una donna del Sud, vicequestore del commissariato di polizia a Bari, sua città natale dov’è appena tornata… - Noovyis : (Le indagini di Lolita Lobosco, da stasera su Rai1 la fiction con Luisa Ranieri: trama della prima puntata) Playhi… - chevitemerd : Devo studiare ma non posso perdermi il trash de le indagini di Lolita lobosco - Sudestonlineit : Monopoli, breve messaggio sul covid, “in Tv c’è Lolita Lobosco” -

Ultime Notizie dalla rete : Lolita Lobosco

Io Donna

Lunetta Savino interpreta il personaggio di Nunzia nella nuova fiction ' Le indagini di' in onda da domenica 21 febbraio 2021 in prima serata su Rai1. Nella fiction con protagonista Luisa Ranieri nelle vesti della commissario col tacco 12, c'è anche l'amatissima Cettina ...Domenica 21 febbraio sbarca su Rai1. In un momento d'oro per la fiction di Rai1, che ha aperto il 2021 con i grandi successi di Mina Settembre e Il Commissario Ricciardi, arriva un nuovo poliziesco ispirato ai ...Le indagini di Lolita Lobosco, Lunetta Savino sul personaggio di Nunzia: "E' una capofamiglia" Tutto è pronto per la prima puntata Le indagini di Lolita ...Parte questa sera la nuova fiction Rai Uno, Le indagini di Lolita Lobosco tratto dai romanzi di Gabriella Genisi ...