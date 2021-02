Lockdown in Italia: perché se ne parla dopo un anno? (Di domenica 21 febbraio 2021) perché si torna a parlare di Lockdown in Italia, un anno dopo il primo? Ieri c’è stata la conferenza delle Regioni con il governo per capire cosa succederà dal 25. Lockdown in Italia Il 25 febbraio scadrà il divieto di spostamento tra le Regioni e il governo dovrà decidere se prorogarlo o meno e quali altri provvedimenti prendere per la lotta alla pandemia. Le richieste delle Regioni Le Regioni vogliono la modifica del sistema di divisione in fasce, ma i pareri non sono unanimi. Ciò che richiedono è sicuramente evitare continue aperture e chiusure che disorientano i cittadini e penalizzano i titolari delle attività. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha proposto un’Italia tutta in fascia arancione per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 21 febbraio 2021)si torna are diin, unil primo? Ieri c’è stata la conferenza delle Regioni con il governo per capire cosa succederà dal 25.inIl 25 febbraio scadrà il divieto di spostamento tra le Regioni e il governo dovrà decidere se prorogarlo o meno e quali altri provvedimenti prendere per la lotta alla pandemia. Le richieste delle Regioni Le Regioni vogliono la modifica del sistema di divisione in fasce, ma i pareri non sono unanimi. Ciò che richiedono è sicuramente evitare continue aperture e chiusure che disorientano i cittadini e penalizzano i titolari delle attività. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha proposto un’tutta in fascia arancione per ...

