LIVE Tour des Alpes Maritimes et du Var in DIRETTA: Brambilla da sogno, l’azzurro vince tappa e giro! (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:25 Decima vittoria azzurra nella storia del Tour des Alpes et du Var, giornata incredibile per Brambilla, che ha fatto tutto alla perfezione! 16:23 IMPERIOSO GIANLUCA Brambilla, CHE ARRIVA A BRACCIA ALZATE! Vittoria di tappa e classifica generale per l’azzurro! 16:21 28” di vantaggio per Brambilla quando mancano 2.5 km. 16:19 Madouas, Geoghegan Hart e Molard sono stati ripresi dal gruppetto maglia gialla. 16:18 Si assottiglia il vantaggio di Brambilla, che deve dare tutto quello che ha, 5 chilometri all’arrivo! 16:17 Caduta per Madouas, che è scivolato mentre affrontava un tornante. 16:16 Terminata la salita, Brambilla attacca la discesa! 16:15 ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:25 Decima vittoria azzurra nella storia deldeset du Var, giornata incredibile per, che ha fatto tutto alla perfezione! 16:23 IMPERIOSO GIANLUCA, CHE ARRIVA A BRACCIA ALZATE! Vittoria die classifica generale per! 16:21 28” di vantaggio perquando mancano 2.5 km. 16:19 Madouas, Geoghegan Hart e Molard sono stati ripresi dal gruppetto maglia gialla. 16:18 Si assottiglia il vantaggio di, che deve dare tutto quello che ha, 5 chilometri all’arrivo! 16:17 Caduta per Madouas, che è scivolato mentre affrontava un tornante. 16:16 Terminata la salita,attacca la discesa! 16:15 ...

