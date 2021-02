LIVE Sci alpino, Slalom Mondiali in DIRETTA: Alex Vinatzer outsider di lusso della gara più incerta di Cortina 2021 (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLO Slalom DI OGGI 9.48: Questi i pettorali degli azzurri: Vinatzer al via con il 17, Moelgg con il 19, Gross con il 24, Razzoli con il 26 9.46: Nessuno degli azzurri è nei primi due gruppi di merito e questo, oggi, con le temperature più alte, potrebbe essere un problema 9.43: L’Italia punta tanto sul suo giovane più promettente, Alex Vinatzer, capace quest’anno di salire sul podio a Madonna di Campiglio ma poi entrato in un buco nero con tante uscite e risultati al di sotto delle aspettative. Questa è l’occasione giusta per tornare ad alto LIVEllo 9.39: Tanti i pretendenti all’oro e al podio, il lotto è ampio e variegato: non a caso ci sono stati sei vincitori in stagione su otto ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLODI OGGI 9.48: Questi i pettorali degli azzurri:al via con il 17, Moelgg con il 19, Gross con il 24, Razzoli con il 26 9.46: Nessuno degli azzurri è nei primi due gruppi di merito e questo, oggi, con le temperature più alte, potrebbe essere un problema 9.43: L’Italia punta tanto sul suo giovane più promettente,, capace quest’anno di salire sul podio a Madonna di Campiglio ma poi entrato in un buco nero con tante uscite e risultati al di sotto delle aspettative. Questa è l’occasione giusta per tornare ad altollo 9.39: Tanti i pretendenti all’oro e al podio, il lotto è ampio e variegato: non a caso ci sono stati sei vincitori in stagione su otto ...

Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ dello slalom speciale maschile Mondiali #Cortina2021 #FISAlpine - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Mondiali in DIRETTA: Alex Vinatzer, o la va o la spacca! - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Mondiali in DIRETTA: Alex Vinatzer o la va o la spacca! - #alpino #Slalom #Mondiali… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Mondiali in DIRETTA: Alex Vinatzer rischia tutto! - #alpino #Slalom #Mondiali #DIRETTA: - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom donne Mondiali in DIRETTA: Liensberger demolisce Vlhova e Shiffrin! -