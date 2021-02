LIVE Prada Cup in DIRETTA: Vascotto prega per il poco vento. Bertelli: “Pensiamo ai neozelandesi” (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ANALISI DI STEFANO VEGLIANI: IN ARRIVO NUOVI PEZZI PER LUNA ROSSA DALL’ITALIA CALENDARIO AMERICA’S CUP, LUNA ROSSA-TEAM NEW ZEALAND: PROGRAMMA, DATE, ORARI, TV PAZZESCO: RICORSO DI INEOS CONTRO LUNA ROSSA. TUTTO DA UNA FOTO PRESA DA FACEBOOK! VASCO Vascotto: “DIO, TI PREGO DI DARCI poco vento CON I neozelandesi!” PATRIZIO Bertelli: “BRAVI I RAGAZZI, ORA Pensiamo AI neozelandesi” LUNA ROSSA: SERVE L’IMPRESA DELLA VITA. I PRECEDENTI CON NEW ZEALAND FANNO RABBRIVIDIRE COSA ASPETTARSI DA TEAM NEW ZEALAND? BARCA ESTREMA CON SOLUZIONI INNOVATIVE. MA NELLE WORLD SERIES… LA CRONACA DI LUNA ROSSA-INEOS 7-1 LA CRONACA DEL 6-1 DI LUNA ROSSA BYE BYE BEN AINSLIE: INEOS UK OSCURATA DALL’ECLISSI DI LUNA ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ANALISI DI STEFANO VEGLIANI: IN ARRIVO NUOVI PEZZI PER LUNA ROSSA DALL’ITALIA CALENDARIO AMERICA’S CUP, LUNA ROSSA-TEAM NEW ZEALAND: PROGRAMMA, DATE, ORARI, TV PAZZESCO: RICORSO DI INEOS CONTRO LUNA ROSSA. TUTTO DA UNA FOTO PRESA DA FACEBOOK! VASCO: “DIO, TI PREGO DI DARCICON I!” PATRIZIO: “BRAVI I RAGAZZI, ORAAI” LUNA ROSSA: SERVE L’IMPRESA DELLA VITA. I PRECEDENTI CON NEW ZEALAND FANNO RABBRIVIDIRE COSA ASPETTARSI DA TEAM NEW ZEALAND? BARCA ESTREMA CON SOLUZIONI INNOVATIVE. MA NELLE WORLD SERIES… LA CRONACA DI LUNA ROSSA-INEOS 7-1 LA CRONACA DEL 6-1 DI LUNA ROSSA BYE BYE BEN AINSLIE: INEOS UK OSCURATA DALL’ECLISSI DI LUNA ...

S_Laurenti : e si va #sailing #AmericasCup - lamonica_luigi : RT @Gazzetta_it: #Luna Rossa vince la Prada Cup e dopo 21 anni sfida i Kiwi per la #Coppa America - ManuelMonzani : RT @MarioGiunta: Super Weekend! Dalle 14,40 alle 17 per seguire: Tecca, Padovan e Marocchi in studio ?? Live Milan-Inter! ?? Djokovic re d… - MarioGiunta : Super Weekend! Dalle 14,40 alle 17 per seguire: Tecca, Padovan e Marocchi in studio ?? Live Milan-Inter! ?? Djokov… - giuseppemong : Gli italiani battono due volte Ineos si aggiudicano il trofeo e fanno sventolare ancora il tricolore nella vela -