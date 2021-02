LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa-Ineos UK 6-1! Dominio della barca italiana in gara-7 (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.48 Ineos UK taglia il traguardo con 1’45” di ritardo, dunque Britannia non ha perso nulla nell’ultimo lato di poppa. 4.48 Regata senza storia. Con vento tra 8 e 11 nodi Luna Rossa è andata veramente a nozze. Davvero speriamo che il vento non rinforzi per gara-8, come accaduto ieri. 4.47 HA VINTO Luna Rossa! Vola sul 6-1 nella serie di finale della Prada Cup contro Ineos UK! 4.45 E’ un monologo straordinario per Luna Rossa. Con questo vento è veramente uno spettacolo la barca italiana. Non teme nessuno, neanche i neozelandesi…Ma stiamo calmi e pensiamo alla prossima regata. Questa ormai è in ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.48UK taglia il traguardo con 1’45” di ritardo, dunque Britannia non ha perso nulla nell’ultimo lato di poppa. 4.48 Regata senza storia. Con vento tra 8 e 11 nodiè andata veramente a nozze. Davvero speriamo che il vento non rinforzi per-8, come accaduto ieri. 4.47 HA VINTO! Vola sul 6-1 nella serie di finaleCup controUK! 4.45 E’ un monologo straordinario per. Con questo vento è veramente uno spettacolo la. Non teme nessuno, neanche i neozelandesi…Ma stiamo calmi e pensiamo alla prossima regata. Questa ormai è in ...

