LIVE Prada Cup in DIRETTA: LUNA ROSSA HA VINTO! A casa Ben Ainslie! (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL 6-1 DI LUNA ROSSA 5.58 E’ la terza volta che l’Italia vince la Prada Cup/Louis Vuitton Cup. In passato ci erano riusciti il Moro di Venezia nel 1992 e LUNA ROSSA nel 2000. Mai però il Bel Paese ha vinto la Coppa America. Ed è questo il sogno più grande. 5.47 Una vittoria nettissima di LUNA ROSSA, una vera prova di forza. Nonostante una partenza vinta da Ineos, con tanto di penalità al Team Prada Pirelli per partenza anticipata, LUNA ROSSA ha effettuato il sorpasso nella prima bolina, andando poi inesorabilmente in fuga. Andiamo a giocarci la Coppa America! 5.46 Ineos chiude con 56? di ritardo. La serie si conclude: 7-1 per ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DEL 6-1 DI5.58 E’ la terza volta che l’Italia vince laCup/Louis Vuitton Cup. In passato ci erano riusciti il Moro di Venezia nel 1992 enel 2000. Mai però il Bel Paese ha vinto la Coppa America. Ed è questo il sogno più grande. 5.47 Una vittoria nettissima di, una vera prova di forza. Nonostante una partenza vinta da Ineos, con tanto di penalità al TeamPirelli per partenza anticipata,ha effettuato il sorpasso nella prima bolina, andando poi inesorabilmente in fuga. Andiamo a giocarci la Coppa America! 5.46 Ineos chiude con 56? di ritardo. La serie si conclude: 7-1 per ...

Sean_Soap : RT @Gazzetta_it: #Luna Rossa vince la Prada Cup e dopo 21 anni sfida i Kiwi per la #Coppa America - AntonellodeRen1 : RT @Gazzetta_it: #Luna Rossa vince la Prada Cup e dopo 21 anni sfida i Kiwi per la #Coppa America - Gazzetta_it : #Luna Rossa vince la Prada Cup e dopo 21 anni sfida i Kiwi per la #Coppa America - infoitsport : Luna Rossa, Gara 7 risultati LIVE: Finale Prada Cup 2021 - MAM-e - infoitsport : LIVE Prada Cup, Luna Rossa-Ineos in DIRETTA: vento previsto tra 10 e 12 nodi -