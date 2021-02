LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa avanti 16? dopo il primo lato di bolina (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.23 Guadagna qualcosa Ineos, 270 metri per Luna Rossa. 4.23 Stramba Ineos e subito Luna Rossa va in copertura. 4.22 Francesco Bruni dice che il vento è buono, dunque per il momento si continua a regatare verso il lato sinistro. 300 metri di vantaggio. 4.21 Luna Rossa ha strambato prima di Ineos in questa fase, andando a navigare verso il lato sinistro. Cresce il vantaggio: 260 metri. 4.20 Al gate-1 transita Luna Rossa con un vantaggio di 16? su Ineos. Adesso un poppa cruciale! 4.20 Luna Rossa stramba e si dirige alle boe. 4.19 140 metri di vantaggio per Luna Rossa in questo ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.23 Guadagna qualcosa Ineos, 270 metri per. 4.23 Stramba Ineos e subitova in copertura. 4.22 Francesco Bruni dice che il vento è buono, dunque per il momento si continua a regatare verso ilsinistro. 300 metri di vantaggio. 4.21ha strambato prima di Ineos in questa fase, andando a navigare verso ilsinistro. Cresce il vantaggio: 260 metri. 4.20 Al gate-1 transitacon un vantaggio di 16? su Ineos. Adesso un poppa cruciale! 4.20stramba e si dirige alle boe. 4.19 140 metri di vantaggio perin questo ...

