LIVE Milan-Inter 0-3, Serie A calcio in DIRETTA: pagelle e highlights. Lautaro e Lukaku firmano le reti della vittoria nerazzurra! (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.15 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! 17.10 Ecco le pagelle: Milan (4-2-3-1): Donnarumma G. 6; Calabria 5, Kjaer 5, Romagnoli 4.5, Theo Hernandez 5.5; Tonali 5 (67? Meité 6), Kessié 6; Saelemaekers 5 (67? Leao 5.5), Calhanoglu 5.5, Rebic 6; Ibrahimovic 6 (75? Castillejo 6). All. Pioli 5. Inter (3-5-2): Handanovic 7.5; Skriniar 6, De Vrij 6, Bastoni 6.5; Hakimi 6.5 (83? Ashley Young s.v.), Barella 6.5 (86? Vidal s.v.), Brozovic 6, Eriksen 6 (78? Gagliardini 6), Perisic 6.5 (78? Darmian 6); Lukaku 8, Lautaro Martinez 9 (78? Sanchez 6). All. Conte 7. 17.05 vittoria meritata dei nerazzurri che dominano dall’inizio alla fine, Lautaro e ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.15 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 17.10 Ecco le(4-2-3-1): Donnarumma G. 6; Calabria 5, Kjaer 5, Romagnoli 4.5, Theo Hernandez 5.5; Tonali 5 (67? Meité 6), Kessié 6; Saelemaekers 5 (67? Leao 5.5), Calhanoglu 5.5, Rebic 6; Ibrahimovic 6 (75? Castillejo 6). All. Pioli 5.(3-5-2): Handanovic 7.5; Skriniar 6, De Vrij 6, Bastoni 6.5; Hakimi 6.5 (83? Ashley Young s.v.), Barella 6.5 (86? Vidal s.v.), Brozovic 6, Eriksen 6 (78? Gagliardini 6), Perisic 6.5 (78? Darmian 6);8,Martinez 9 (78? Sanchez 6). All. Conte 7. 17.05meritata dei nerazzurri che dominano dall’inizio alla fine,e ...

