LIVE – Macedonia del Nord-Italia 55-61 | basket Qualificazioni Europei 2022 | punteggio in DIRETTA

Macedonia del Nord ed Italia si sfidano nella sesta giornata del gruppo B di Qualificazioni agli Europei 2022. Gli azzurri già qualificati hanno ceduto nell'ultima gara all'Estonia, ma sono pronti a riscattarsi contro i macedoni già battuti ad inizio settimana. Domenica 21 febbraio alle ore 13.00 inizierà la sfida che potrete seguire su Sportface. AGGIORNA LA DIRETTA Qualificazioni EURO 2022: RISULTATI E CLASSIFICHE Macedonia DEL Nord-Italia 55-61 TERZO QUARTO – L'Italia prova a rimettere distanza tra sé e l'avversario: 61-55 TERZO QUARTO – La Macedonia si riavvicina in questa fase: 46-52 per gli Azzurri TERZO QUARTO – Si riparte, inizia il secondo ...

