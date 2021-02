LIVE Italia-Macedonia 78-87, Qualificazioni Europei basket 2022 in DIRETTA: gli azzurri chiudono il girone con una sconfitta (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.58 La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport. 14.56 L’Italia sperimentale di coach Meo Sacchetti chiude dunque con una sconfitta (indolore) questo girone di qualificazione ad Eurobasket 2022. Top-scorer Spissu per gli azzurri con 17 punti, Dimitrijevic per la Macedonia del Nord (che si giocherà le sue residue speranze di qualificazione con l’Estonia) con 22. FINISCE QUI! L’Italia cede alla Macedonia. 78-87 Un libero di Vojdan. 7? alla sirena. 78-86 Assist di Magdevski per l’entrata di Nikolov. 78-84 2/2 Spissu in lunetta. 76-84 Wiley giganteggia a ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.58 La nostrasi chiude qui, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport. 14.56 L’sperimentale di coach Meo Sacchetti chiude dunque con una(indolore) questodi qualificazione ad Euro. Top-scorer Spissu per glicon 17 punti, Dimitrijevic per ladel Nord (che si giocherà le sue residue speranze di qualificazione con l’Estonia) con 22. FINISCE QUI! L’cede alla. 78-87 Un libero di Vojdan. 7? alla sirena. 78-86 Assist di Magdevski per l’entrata di Nikolov. 78-84 2/2 Spissu in lunetta. 76-84 Wiley giganteggia a ...

