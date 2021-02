LIVE Italia-Macedonia 68-78, Qualificazioni Europei basket 2022 in DIRETTA: i macedoni allungano nel quarto periodo (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 73-82 Penetrazione di Magdevski. Time out Sacchetti. 73-80 TRIPLA di Vitali. 70-80 Due liberi di Dimitrijevic. 70-78 Assist di Procida per il layup di Spissu. Fallo di Magdevski su Ricci. Entrambe le squadre hanno esaurito il bonus con 4’42” da giocare. 68-78 Accelerazione di Dimitrijevic. 68-76 Dentro il libero supplementare, la macedonia torna sul +8, 6’11” al termine dei tempi regolamentari. 68-75 Penetrazione di Dimitrijevic che segna con il fallo di Procida. Fallo di Vitali sulla partenza di Vojdan, 2-3 la situazione falli con 6’19” da gioare. 68-73 TRIPLA DI SPISSU! In uscita dal time out, ottima costruzione da parte degli azzurri in questa circostanza. 65-73 Correzione a canestro di Wiley dopo la penetrazione di Magdevski, +8 macedonia. ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA73-82 Penetrazione di Magdevski. Time out Sacchetti. 73-80 TRIPLA di Vitali. 70-80 Due liberi di Dimitrijevic. 70-78 Assist di Procida per il layup di Spissu. Fallo di Magdevski su Ricci. Entrambe le squadre hanno esaurito il bonus con 4’42” da giocare. 68-78 Accelerazione di Dimitrijevic. 68-76 Dentro il libero supplementare, latorna sul +8, 6’11” al termine dei tempi regolamentari. 68-75 Penetrazione di Dimitrijevic che segna con il fallo di Procida. Fallo di Vitali sulla partenza di Vojdan, 2-3 la situazione falli con 6’19” da gioare. 68-73 TRIPLA DI SPISSU! In uscita dal time out, ottima costruzione da parte degli azzurri in questa circostanza. 65-73 Correzione a canestro di Wiley dopo la penetrazione di Magdevski, +8. ...

fanpage : Ordine dei Medici: “Chi rifiuta il vaccino incompatibile con la professione” - fanpage : Buone notizie dalla campagna vaccinale israeliana - Inter_Women : ? #FiorentinaInter LIVE! In diretta la gara di ritorno dei quarti di Coppa Italia: forza #InterWomen ????? - davide_coluzzi : RT @alexcobra11: In Giappone tutto il torneo di calcio femminile delle High School è stato visibile sia in tv, sia in live streaming. La sc… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Pokljuka: la Mass Start maschile chiude il mondiale, ultima chance di medaglia per l'Italia #21Febbraio https://t.c… -