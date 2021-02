LIVE Italia-Macedonia 65-67, Qualificazioni Europei basket 2022 in DIRETTA: la tripla di Dimitrijevic da centrocampo regala ai macedoni il vantaggio a fine terzo quarto (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 68-73 tripla DI SPISSU! In uscita dal time out, ottima costruzione da parte degli azzurri in questa circostanza. 65-73 Correzione a canestro di Wiley dopo la penetrazione di Magdevski, +8 macedonia. Sacchetti chiama time out per interrompere questo momento negativo dei suoi. Errore di Alviti sulla sirena dei 24. 65-71 Due liberi di Vojdan, ora l’Italia deve cercare di reagire per non vedersi scappare un match che aveva controllato praticamente dall’inizio. 65-69 Rovesciata di Dimitrijevic, massimo vantaggio macedonia. INIZIA IL quarto E ULTIMO quarto fine terzo quarto 65-67 ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA68-73DI SPISSU! In uscita dal time out, ottima costruzione da parte degli azzurri in questa circostanza. 65-73 Correzione a canestro di Wiley dopo la penetrazione di Magdevski, +8. Sacchetti chiama time out per interrompere questo momento negativo dei suoi. Errore di Alviti sulla sirena dei 24. 65-71 Due liberi di Vojdan, ora l’deve cercare di reagire per non vedersi scappare un match che aveva controllato praticamente dall’inizio. 65-69 Rovesciata di, massimo. INIZIA ILE ULTIMO65-67 ...

