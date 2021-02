LIVE Italia-Macedonia 52-41 | Qualificazioni Europei basket 2022 in DIRETTA | +11 in favore degli azzurri a fine primo tempo

Leggi su oasport

(Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.52 A tra poco per il secondodisu OA Sport. 13.51 Il magic-moment del, giocata di puro talento di Matteo Spagnolo: Matteo Spagnolo has the full package of handles @Ital#Europic.twitter.com/MYpgp80FEd — FIBA Euro(@Euro) February 21, 2021 13.50 L'prende il largo, poi laaccorcia. 9/13 le triple Azzurre! 10 punti per Spissu (con 6 assist). 15 per Magdevski. #NothingBut#Euro#Italpic.twitter.com/GNRxE2kHUc — Ital(@Ital) ...