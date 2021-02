LIVE Italia-Macedonia 19-13, Qualificazioni Europei basket 2022 in DIRETTA: ottimo avvio da parte degli azzurri (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-20 1/2 per l’ala della De’ Loghi Treviso. Akele in lunetta. Time out Macedonia. 19-13 Assist di Akele per il layup di Bortolani. 5’05” alla fine di un fino a qui molto intenso primo quarto. 17-13 VITALI DALL’ANGOLO! 14-13 Tripla di Damjan Stojanovski. 14-10 Piazzato di Bortolani. 12-10 Vojdan Stojanovski trova un gioco da tre. 12-7 AKELE DA TREEEE!!!! Appena entrato il giocatore di Treviso mette subito una bomba. 9-7 Dimitrijevic sfrutta il buco lasciato dalla difesa azzurra per andare a schiacciare a due mani. Fallo in attacco di Ricci che lascia il campo, entra Akele. 9-5 Tripla dal palleggio di Vojdan Stojanovski. 9-2 TRIPLA DI BALDI ROSSI! E’ già +7 Italia. 6-2 1/2 Spissu, 8’30” sul cronometro, 1-2 la situazione falli. Fallo commesso da Dimitrijevic che manda Marco ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13-20 1/2 per l’ala della De’ Loghi Treviso. Akele in lunetta. Time out. 19-13 Assist di Akele per il layup di Bortolani. 5’05” alla fine di un fino a qui molto intenso primo quarto. 17-13 VITALI DALL’ANGOLO! 14-13 Tripla di Damjan Stojanovski. 14-10 Piazzato di Bortolani. 12-10 Vojdan Stojanovski trova un gioco da tre. 12-7 AKELE DA TREEEE!!!! Appena entrato il giocatore di Treviso mette subito una bomba. 9-7 Dimitrijevic sfrutta il buco lasciato dalla difesa azzurra per andare a schiacciare a due mani. Fallo in attacco di Ricci che lascia il campo, entra Akele. 9-5 Tripla dal palleggio di Vojdan Stojanovski. 9-2 TRIPLA DI BALDI ROSSI! E’ già +7. 6-2 1/2 Spissu, 8’30” sul cronometro, 1-2 la situazione falli. Fallo commesso da Dimitrijevic che manda Marco ...

fanpage : Ordine dei Medici: “Chi rifiuta il vaccino incompatibile con la professione” - fanpage : Buone notizie dalla campagna vaccinale israeliana - Inter_Women : ? #FiorentinaInter LIVE! In diretta la gara di ritorno dei quarti di Coppa Italia: forza #InterWomen ????? - LucaWizard : RT @3andPod: +++ BREAKING +++ Visto che ci siamo tanto divertiti l'ultima volta, riproponiamo una live su Twitch ( - raffaellasalato : RT @SkyArte: Circa 50 artisti parteciperanno a “L'ultimo concerto?” organizzata in contemporanea in oltre 120 live club simbolo della music… -