LIVE/ Casertana-Avellino, le formazioni ufficiali

Tempo di lettura: < 1 minuto

Casertana (4-3-3): Avella; Hadziosmanovic, Carillo, Konate, Rillo; Izzillo, Santoro, Icardi; Rosso, Matos, Turchetta. A disp.: Dekic, Zivkovic, Buschiazzo, De Sarlo, Matese, Varesanovic, Cuppone, De Lucia, Pacilli, Polito, Longo. All.: Guidi.

Avellino (3-5-2): Forte; L. Silvestri, Miceli, Illanes; Ciancio, Carriero, Aloi, D'Angelo, Tito; Santaniello, Bernardotto. A disp.: Pane, Rizzo, M. Silvestri, De Francesco, Fella, Dossena, Rocchi, Adamo, Maniero, Baraye. All.: Braglia.

Arbitro: Mattia Marcenaro della sezione di Genova. Assistenti: Andrea Torresan e Alberto Zampese della sezione di Bassano del Grappa. IV: Ermes Fabrizio Cavaliere della sezione di Paola.

L'articolo proviene da Anteprima24.it.

