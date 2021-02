LIVE Biathlon, Mass start uomini Mondiali in DIRETTA: Laegreid è ancora imbattibile, Hofer sesto dopo l’ennesimo sogno sfumato (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.00 E’ davvero tutto per questo Mondiale di Biathlon. Col sesto posto di Hofer e il ventiquattresimo di Bormolini si chiude l’evento e l’appuntamento è tra dieci giorni in Repubblica Ceca. Buon proseguimento, su OA Sport. 15.58 Laegreid accorcia pesantemente su JTB in classifica e ora a Nove Mesto tutto diventa possibile. Una Coppa del Mondo maschile che a sorpresa si riaccende. 15.55 Con l’arrivo di un Jacquelin a passeggio dopo i cinque errori del secondo poligono si chiudono questi campionati del mondo, dove l’Italia è restata a secco di podi, per la prima volta dal 2012. 15.54 Johannes Boe ottavo a 45? con 5 errori, prestazione disumana sugli sci. Bormolini 24esimo a 3’03”, prova opaca nel fondo. 15.53 ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.00 E’ davvero tutto per questo Mondiale di. Colposto die il ventiquattresimo di Bormolini si chiude l’evento e l’appuntamento è tra dieci giorni in Repubblica Ceca. Buon proseguimento, su OA Sport. 15.58accorcia pesantemente su JTB in classifica e ora a Nove Mesto tutto diventa possibile. Una Coppa del Mondo maschile che a sorpresa si riaccende. 15.55 Con l’arrivo di un Jacquelin a passeggioi cinque errori del secondo poligono si chiudono questi campionati del mondo, dove l’Italia è restata a secco di podi, per la prima volta dal 2012. 15.54 Johannes Boe ottavo a 45? con 5 errori, prestazione disumana sugli sci. Bormolini 24esimo a 3’03”, prova opaca nel fondo. 15.53 ...

zazoomblog : LIVE Biathlon Mass start uomini Mondiali in DIRETTA: Laegreid e Samuelsson al comando Hofer insegue il podio -… - zazoomblog : LIVE Biathlon Mass start uomini Mondiali in DIRETTA: Johannes Boe favorito Hofer vuole la medaglia - #Biathlon… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Pokljuka: la Mass Start maschile chiude il mondiale, ultima chance di medaglia per l'Italia #21Febbraio https://t.c… - neveitalia : LIVE da Pokljuka: la Mass Start maschile chiude il mondiale, ultima chance di medaglia per l'Italia #21Febbraio… - zazoomblog : LIVE Biathlon Mass start donne Mondiali in DIRETTA: bene Vittozzi al primo poligono un errore per Wierer -… -