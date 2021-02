LIVE – Biathlon, mass start maschile Mondiali Pokljuka 2021: aggiornamenti in DIRETTA (Di domenica 21 febbraio 2021) La DIRETTA scritta della mass start 15 km maschile di Pokljuka, valevole per i Mondiali 2021 e per la Coppa del Mondo di Biathlon. Nell’ultima giornata della rassegna iridata in Slovenia gli uomini si sfidano nella prova con partenza in linea. Al via gli azzurri Lukas Hofer e Thomas Bormolini, all’esordio iridato nel format. La gara è in programma domenica 21 febbraio alle ore 15:15. Sportface.it seguirà l’evento con una DIRETTA scritta aggiornato minuto per minuto. Segui il LIVE su Sportface.it COME SEGUIRE LA mass start maschile AGGIORNA LA DIRETTA 15.44 – Un errore per Laegreid, sbagliano anche Eder e Fak 15.43 – Laegreid allunga. Hofer e Peiffer ... Leggi su sportface (Di domenica 21 febbraio 2021) Lascritta della15 kmdi, valevole per ie per la Coppa del Mondo di. Nell’ultima giornata della rassegna iridata in Slovenia gli uomini si sfidano nella prova con partenza in linea. Al via gli azzurri Lukas Hofer e Thomas Bormolini, all’esordio iridato nel format. La gara è in programma domenica 21 febbraio alle ore 15:15. Sportface.it seguirà l’evento con unascritta aggiornato minuto per minuto. Segui ilsu Sportface.it COME SEGUIRE LAAGGIORNA LA15.44 – Un errore per Laegreid, sbagliano anche Eder e Fak 15.43 – Laegreid allunga. Hofer e Peiffer ...

