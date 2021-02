LIVE Biathlon, Mass start donne Mondiali in DIRETTA: Wierer e Vittozzi hanno l’ultima chance di medaglia (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Mass start MASCHILE DI Biathlon DALLE 15.15 I PETTORALI DI PARTENZA DELLA Mass start FEMMINILE 12.24 La temperatura sta crescendo: siamo intorno ai sei gradi. Chissà che qualche atleta non possa pagare queste condizioni atmosferiche particolari. 12.21 Per Lisa Vittozzi sarà vitale passare indenne la prima sessione di tiro a terra: sovente nelle ultime stagioni la gara è stata compromessa sin dalle prime battute. La località è storicamente favorevole alla sappadina: l’anno scorso la l’azzurra riuscì a raggiungere un ottimo secondo posto con un’eccellente prestazione al poligono. 12.18 Dorothea Wierer ha dato buone garanzie al tiro in questa ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DIDALLE 15.15 I PETTORALI DI PARTENZA DELLAFEMMINILE 12.24 La temperatura sta crescendo: siamo intorno ai sei gradi. Chissà che qualche atleta non possa pagare queste condizioni atmosferiche particolari. 12.21 Per Lisasarà vitale passare indenne la prima sessione di tiro a terra: sovente nelle ultime stagioni la gara è stata compromessa sin dalle prime battute. La località è storicamente favorevole alla sappadina: l’anno scorso la l’azzurra riuscì a raggiungere un ottimo secondo posto con un’eccellente prestazione al poligono. 12.18 Dorotheaha dato buone garanzie al tiro in questa ...

neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Pokljuka per la mass start femminile: Eckhoff va per il tris d'oro, per l’Italia ci sono Wierer e Vittozzi #21Febbr… - neveitalia : LIVE da Pokljuka per la mass start femminile: Eckhoff va per il tris d'oro, per l’Italia ci sono Wierer e Vittozzi… - zazoomblog : LIVE Biathlon Mass start donne Mondiali in DIRETTA: Dorothea Wierer ultima chance per la medaglia - #Biathlon… - infoitsport : LIVE Biathlon, Staffetta uomini Mondiali in DIRETTA: serve il miracolo di Windisch per la medaglia - infoitsport : LIVE Biathlon, Staffetta donne Mondiali in DIRETTA: Norvegia d'oro! Germania e Ucraina sul podio. Italia nona: bene… -