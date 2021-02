LIVE Biathlon, Mass start donne Mondiali in DIRETTA: Dorothea Wierer, ultima chance per la medaglia (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA STAFFETTA FEMMINILE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Mass start femminile, appuntamento che chiude i Mondiali di Biathlon femminili in quel di Pokljuka (Slovenia). Italia che brama le prime medaglia in questa rassegna iridata: per Dorothea Wierer grande occasione per mettersi in luce in uno dei suoi format preferiti di gara. La fuoriclasse di Rasun ha reagito bene nella staffetta femminile di ieri, piazzando un 10 su 10 al poligono che fa ben sperare dopo l’inconveniente della single mixed, nella quale l’azzurra aveva perso l’appuntamento con la medaglia a causa dell’ultimo bersaglio. ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA STAFFETTA FEMMINILE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alladellafemminile, appuntamento che chiude idifemminili in quel di Pokljuka (Slovenia). Italia che brama le primein questa rassegna iridata: pergrande occasione per mettersi in luce in uno dei suoi format preferiti di gara. La fuoriclasse di Rasun ha reagito bene nella staffetta femminile di ieri, piazzando un 10 su 10 al poligono che fa ben sperare dopo l’inconveniente della single mixed, nella quale l’azzurra aveva perso l’appuntamento con laa causa dell’ultimo bersaglio. ...

