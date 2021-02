LIVE Atletica, Campionati Italiani Indoor in DIRETTA: Tamberi e Fabbri vogliono stupire (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL RECORD DEL MONDO UNDER20 DI LARISSA IAPICHINO (BATTUTO DOPO 38 ANNI!) – VIDEO: IL BALZO A 6,91 DI LARISSA IAPICHINO – LARISSA IAPICHINO: “E’ SURREALE AVER EGUAGLIATO MIA MAMMA” – IL RIEPILOGO DELLA PRIMA GIORNATA DEI Campionati Italiani – PRESENTAZIONE DEI Campionati Italiani Indoor DI ANCONA Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Campionati Italiani Indoor di Atletica leggera in programma ad Ancona. Nella due giorni nelle Marche sono in gara alcuni dei migliori atleti d’Italia a caccia del titolo tricolore; la kermesse è un banco di prova per tutti gli azzurri che vorranno essere poi ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL RECORD DEL MONDO UNDER20 DI LARISSA IAPICHINO (BATTUTO DOPO 38 ANNI!) – VIDEO: IL BALZO A 6,91 DI LARISSA IAPICHINO – LARISSA IAPICHINO: “E’ SURREALE AVER EGUAGLIATO MIA MAMMA” – IL RIEPILOGO DELLA PRIMA GIORNATA DEI– PRESENTAZIONE DEIDI ANCONA Buongiorno e benvenuti alladella seconda giornata deidileggera in programma ad Ancona. Nella due giorni nelle Marche sono in gara alcuni dei migliori atleti d’Italia a caccia del titolo tricolore; la kermesse è un banco di prova per tutti gli azzurri che vorranno essere poi ...

