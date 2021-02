LIVE Atletica, Campionati Italiani Indoor in DIRETTA: Tamberi e Fabbri vogliono stupire (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.59: Quando manca una sola gara, i 1000 metri, alla fine dell’Eptathlon davanti c’è Dester con 4342 punti, secondo Cairoli con 4307 punti 12.57: Il primo tutolo di giornata è stato già assegnato questa mattina: è Roberta Bruni la campionessa italiana dell’asta con 4.41, sul podio Molinarolo, argento e Ricci, bronzo 12.55: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Campionati Italiani Indoor di Atletica IL RECORD DEL MONDO UNDER20 DI LARISSA IAPICHINO (BATTUTO DOPO 38 ANNI!) – VIDEO: IL BALZO A 6,91 DI LARISSA IAPICHINO – LARISSA IAPICHINO: “E’ SURREALE AVER EGUAGLIATO MIA MAMMA” – IL RIEPILOGO DELLA PRIMA GIORNATA DEI Campionati ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.59: Quando manca una sola gara, i 1000 metri, alla fine dell’Eptathlon davanti c’è Dester con 4342 punti, secondo Cairoli con 4307 punti 12.57: Il primo tutolo di giornata è stato già assegnato questa mattina: è Roberta Bruni la campionessa italiana dell’asta con 4.41, sul podio Molinarolo, argento e Ricci, bronzo 12.55: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alladella seconda giornata deidiIL RECORD DEL MONDO UNDER20 DI LARISSA IAPICHINO (BATTUTO DOPO 38 ANNI!) – VIDEO: IL BALZO A 6,91 DI LARISSA IAPICHINO – LARISSA IAPICHINO: “E’ SURREALE AVER EGUAGLIATO MIA MAMMA” – IL RIEPILOGO DELLA PRIMA GIORNATA DEI...

zazoomblog : LIVE – Atletica campionati italiani indoor Ancona 2021: seconda giornata (DIRETTA) - #Atletica #campionati… - infoitsport : LIVE Atletica DIRETTA: Larissa Iapichino record del mondo U20! 'Surreale aver eguagliato mia mamma' - zazoomblog : LIVE Atletica Campionati Italiani Indoor in DIRETTA: Tamberi e Fabbri vogliono stupire - #Atletica #Campionati… - infoitsport : LIVE Atletica, Campionati Italiani Indoor in DIRETTA: Larissa Iapichino la più attesa nella prima giornata - glimandri : @Queenatletica . Watching live on you tube from the US. Grazie Atletica Italiana per dare questa opportunità. ?????? -