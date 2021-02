LIVE Atletica, Campionati Italiani Indoor in DIRETTA. Splendido Tamberi: supera 2.35! Record itasliano di Dester nell’Eptathlon (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.09: 6076 punti è il miglior risultati italiano assoluto, Dester conquista l’accesso agli Europei 17.06: Record italiano assoluto per Dario Dester che vince l’oro chiudendo terzo i 1000, secondo posto sia nei 1000 che nell’Eptathlon per Cairoli. I 1000 sono vinti da Modugno 17.05: Fabbri con 20.16 consolida il suo primo posto nel peso 17.04: nel triplo prima delle ultime tre rotazioni Cestonaro 13.60, Brugnolo 13.18, Derkach 13.15 17.03: Al via i 1000 metri che chiudono l’eptathlon: Dester vicinissimo al Record italiano under 23, più indietro Cairoli 17.01: Moro, Ferraro, Manini, Federici, Lai, Ceglie, Jacobs e Ali sono i finalisti dei 60 piani uomini 17.00: Fabbri va al comando della classifica del peso con ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.09: 6076 punti è il miglior risultati italiano assoluto,conquista l’accesso agli Europei 17.06:italiano assoluto per Darioche vince l’oro chiudendo terzo i 1000, secondo posto sia nei 1000 cheper Cairoli. I 1000 sono vinti da Modugno 17.05: Fabbri con 20.16 consolida il suo primo posto nel peso 17.04: nel triplo prima delle ultime tre rotazioni Cestonaro 13.60, Brugnolo 13.18, Derkach 13.15 17.03: Al via i 1000 metri che chiudono l’eptathlon:vicinissimo alitaliano under 23, più indietro Cairoli 17.01: Moro, Ferraro, Manini, Federici, Lai, Ceglie, Jacobs e Ali sono i finalisti dei 60 piani uomini 17.00: Fabbri va al comando della classifica del peso con ...

zazoomblog : LIVE – Atletica campionati italiani indoor Ancona 2021: seconda giornata (DIRETTA) - #Atletica #campionati… - infoitsport : LIVE Atletica DIRETTA: Larissa Iapichino record del mondo U20! 'Surreale aver eguagliato mia mamma' - zazoomblog : LIVE Atletica Campionati Italiani Indoor in DIRETTA: Tamberi e Fabbri vogliono stupire - #Atletica #Campionati… - infoitsport : LIVE Atletica, Campionati Italiani Indoor in DIRETTA: Larissa Iapichino la più attesa nella prima giornata - glimandri : @Queenatletica . Watching live on you tube from the US. Grazie Atletica Italiana per dare questa opportunità. ?????? -