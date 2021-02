LIVE Atletica, Campionati Italiani Indoor in DIRETTA. Splendido Tamberi: supera 2.35! Record italiano di Dester nell’Eptathlon (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEI Campionati Italiani Indoor DI Atletica 19.05: Grazie per averci seguito, buona serata e appuntamento alle prossime gare di Atletica leggera 19.01: Si chiude qui, dunque, il campionato italiano Indoor. E’ stata la giornata di Tamberi che ha fatto segnare il Record mondiale stagionale con 2.35 nell’alto. Bene anche Dester, con il nuovo Record italiano dell’Eptathlon e anche un Fabbri in risalita con 20.43. Molto bene anche Aceti e Borga nei 400 piani 18.59: Sesta rotazione con tanti miglioramenti. Il primo è quello di Chiara Rosa che consolida il primo posto con 17.40, poi Musci con 14.95 sale al ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DEIDI19.05: Grazie per averci seguito, buona serata e appuntamento alle prossime gare dileggera 19.01: Si chiude qui, dunque, il campionato. E’ stata la giornata diche ha fatto segnare ilmondiale stagionale con 2.35 nell’alto. Bene anche, con il nuovodell’Eptathlon e anche un Fabbri in risalita con 20.43. Molto bene anche Aceti e Borga nei 400 piani 18.59: Sesta rotazione con tanti miglioramenti. Il primo è quello di Chiara Rosa che consolida il primo posto con 17.40, poi Musci con 14.95 sale al ...

