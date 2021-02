Live Atalanta-Napoli 2-1 | Gosens riporta avanti la Dea

MondoNapoli : LIVE - L'Atalanta torna in vantaggio con Gosens, 2-1 dal Gewiss Stadium - - _SiGonfiaLaRete : #LIVE - #AtalantaNapoli 1-1, pareggio di #Zielinski - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Atalanta-#Napoli, la MOVIOLA LIVE: 'Il rigore era grosso come una casa', rosso a #Gasperini per proteste #AtalantaNapoli ht… - MondoNapoli : LIVE - Atalanta in vantaggio con Zapata, 1-0 dal Gewiss Stadium - - ftg_soccer : GOAL! Atalanta in Italy Serie A Atalanta 1-0 Napoli More live scores: -

Ultime Notizie dalla rete : Live Atalanta

- NAPOLI 1 - 052' Zapata (A)(3 - 4 - 2 - 1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, D. Zapata. All. Gasperini NAPOLI (4 - 2 - 3 - 1): Meret; Di ...Dopo il minuto di silenzio in ricordo della recente scomparsa di Mauro Bellugi, la partita inizia con l'che si rende subito aggressiva con un tiro insidioso di Muriel, che però viene deviato ...64' Gol Atalanta: grande azione di Muriel, assist a Zapata e Gosens a porta vuota insacca. 62' Gosens serve Pessina che va al tiro, palla di poco alta 57' ...This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are ...