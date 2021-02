L' Inter surclassa il Milan nel derby di Milano Poker dell' Atalanta al Napoli

(Di domenica 21 febbraio 2021) AGI - L'domina ila Madonnina, travolge il3-0 e consolida la vettaa classifica, rispedendo al mittente tutti i tentativi di riprendersi il primo posto. Messaggio chiarissimo da partea squadra di Conte, autrice di una gara devastante a livello fisico e qualitativo. Lautaro segna una doppietta, Lukaku mette il suo solito sigillo, protagonista anche Handanovic che salva i suoi nel momento di maggior spintaa squadra di Pioli. In ombra Ibra e compagni, costretti alla seconda sconfitta di fila e ora a -4 dalla vetta: alla prossima ci sarà anche la Roma. Inizio da sogno per i nerazzurri che la sbloccano dopo appena cinque minuti con la zuccata di Lautaro, tutto libero di colpire da due passi sul cross perfetto di Lukaku. Il ...

Derby, primo posto e scatto deciso in chiave Scudetto: è una domenica perfetta per l'di Conte, cheil Milan con un inappellabile 3 - 0 che rischia di indirizare il prosieguo della stagione. E' il derby della Lu - La, con un tabellino che recita doppietta per Lautaro e ...Il Genoa subisce lo svantaggio e poco dopo prende in contropiede di Lasagna che...la botta di Badelj per un pari prezioso dopo un'altalena di emozioni Ora trittico difficile con, derby ...Lautaro e Lukaku fissano il 3-0 finale nella stra-cittadina di Milano. Gli orobici vincono 4-2 e mettono nei guai la banda di Gattuso. Pareggio 2-2 tra Parma e Udinese ...Lautaro e Lukaku fissano il 3-0 finale nella stra-cittadina di Milano. Gli orobici vincono 4-2 e mettono nei guai la banda di Gattuso. Pareggio 2-2 tra Parma e Udinese ...