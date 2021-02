Lino Patruno, chi è il musicista: le accuse, sa chi ha ucciso Luigi Tenco (Di domenica 21 febbraio 2021) . musicista, compositore ma anche attore, sceneggiatore e regista. Scopriamo di più sulla carriera del fondatore de I Gufi e sulle sue dichiarazioni in merito alla morte di Tenco. Classe 1935, Patruno era un grande amico del cantautore morto nel 1967, durante L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 21 febbraio 2021) ., compositore ma anche attore, sceneggiatore e regista. Scopriamo di più sulla carriera del fondatore de I Gufi e sulle sue dichiarazioni in merito alla morte di. Classe 1935,era un grande amico del cantautore morto nel 1967, durante L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

mdemarco55 : RT @PriscoAnnella: Dal min. 0:47 su @RaiPlay. Grazie per l'invito a #MilleEUnLibro @RaiUno Gigi Marzullo con coll. Tommaso Molinari, per la… - agnese_pini : RT @PriscoAnnella: Dal min. 0:47 su @RaiPlay. Grazie per l'invito a #MilleEUnLibro @RaiUno Gigi Marzullo con coll. Tommaso Molinari, per la… - PriscoAnnella : Dal min. 0:47 su @RaiPlay. Grazie per l'invito a #MilleEUnLibro @RaiUno Gigi Marzullo con coll. Tommaso Molinari, p… - infoitcultura : Barbara D'Urso, la verità di Lino Patruno su Luigi Tenco: «Fu omicidio e presto si saprà chi è l assassino» - AlfredoBartoli : @RogerAthom Manco fossero Nanni Svampa e Lino Patruno -