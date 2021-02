Ligue1 | tonfo PSG | il Monaco passa con Diop e Maripan 0-2

(Di lunedì 22 febbraio 2021)a sorpresa del PSG, che si arrende tra le mura amiche contro il. La squadra allenata da Niko Kovac ha acciuffato i tre punti grazie alle marcature di, ora i parigini sono distanti appena due lunghezze in classifica. L’undici di Pochettino ha 54 punti, in vetta c’è il Lille con 58, segue il Lione con 56 punti. Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Ligue1 tonfo

