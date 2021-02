Ligue 1 | clamoroso PSG | vince il Monaco e la vetta si allontana

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Il PSG cade in casa contro ile sidalla: il primo posto in1 dista ora quattro punti. Decidono le reti di Diop e Maripan Domenica da dimenticare per il Paris Saint-Germain, sconfitto al Parco dei Principi dal. A decidere il 2-0 per la formazione monegasca sono le reti di Diop (6?) e Maripan (51?). Il PSG di Pochettino dista ora quattro punti dallain1, occupata dal Lille. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Ligue clamoroso

Calcio News 24

Il PSG cade in casa contro il Monaco e si allontana dalla vetta: il primo posto in1 dista ora quattro punti. Decidono le reti di Diop e ...1 Assist da Cobra Kai di Icardi, gol del solito Kean: PSG ok 13/02/2021 A 18:09 Hradecky, che papera! Liscioe gol1 Domenech - Nantes, storia già finita: esonerato dopo 1 mese ...Il PSG cade in casa contro il Monaco e si allontana dalla vetta: il primo posto in Ligue 1 dista ora quattro punti. Decidono le reti di Diop e Maripan ...Termina questa sera con il botto la 26esima giornata di Ligue 1 che ha visto il Monaco battere il Paris Saint-Germain per 2 a 0.