Ligue 1 2020 2021 | il Monaco stende 2-0 il Psg | decidono le reti di Diop e Maripàn

(Di domenica 21 febbraio 2021) Ilpassa 2-0 al Parco dei Principi contro il Paris Saint-Germain nel match valevole per la ventiseiesima giornata digrazie allesiglate da Sofianee Guillermo. La formazione ospite ha un ottimo approccia alla partita e, dopo soli sei minuti, passa in vantaggio con il gol di; i parigini, colpiti a freddo, provano a reagire subito ma non riescono a conczzare. In apertura di ripresa sono ancora i ragazzi di Kovac a colpire al 51? con Guillermo, che mette una seria ipoteca sul successo biancorosso. In virtù di questo risultato ilsale a 52, a due sole lunghezze proprio dal Paris Saint-Germain terzo in classifica. SportFace.