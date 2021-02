Liga 2020 2021 | Real Sociedad sul velluto | sussulto Huesca contro il Granada

(Di domenica 21 febbraio 2021) Laha annichilito l’Alaves, nel corso della ventiquattresima giornata dellaspagnola, imponendosi per 4-0. Una tripletta di Isak e una rete di Portu hanno decretato le sorti dell’in, statisticamente mai in discussione, consolidando il quinto posto del proprio club. L’Alaves ha tentato di rispondere colpo su colpo agli avversari, senza però trovare i varchi giusti per colpire.d’orgoglio dell’, società che ha superato ilmediante una prestazione lodevole, con una dinamica spettacolare: 3-2 finale. Reti decisive di Escriche e Pulido, seguite da un autogol di Foulquier, siglate nel corso del primo tempo. Ilè crollato dopo aver punito il Napoli in Europa ...

sportface2016 : #Liga 2020/2021: vittorie di #RealSociedad e #Huesca - sportface2016 : #Liga 2020/2021, termina in pareggio il match della ventiquattresima giornata tra #Barcellona e #Cadice - zazoomblog : Formazioni Liga 24a giornata 2020-2021 - #Formazioni #giornata #2020-2021 - infobetting : Formazioni Liga 24a giornata 2020/2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Liga 2020

Sportface.it

Dopo la sconfitta in Champions League contro il PSG , il Barcellona regala un punto al Cadice e ne lascia due pesanti per strada , non approfittando della sconfitta dell Atletico Madrid . Al Camp Nou, .../2021 10:30 SK Austria Klagenfurt - Rapid Wien (A) 2 - 3 Belgio > Eerste klasse A/2021 13:30 RSC Anderlecht - KV Kortrijk 0 - 0 * 16:00 SV Zulte Waregem - Standard Liège 18:15 KRC Genk -...La Real Sociedad ha annichilito l'Alaves, nel corso della ventiquattresima giornata della Liga spagnola 2020/2021, imponendosi per 4-0. Vittoria dell'Huesca contro il Granada, per 3-2 ...Prosegue la ventiquattresima giornata di Liga 2020/2021 con il Barcellona che pareggia contro il Cadice per 1-1. All’iniziale vantaggio di Lionel Messi su calcio di rigore al minuto 32 del primo tempo ...