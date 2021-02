Libia, nuovi dettagli sull’accordo tra il trumpiano Prince e Haftar (Di domenica 21 febbraio 2021) La storia non è nuova, già a maggio 2020 Formiche.net se n’era occupato: il principe della guerra privata statunitense, Erik Prince, aveva inviato armi in Libia violando l’embargo Onu, attraverso una sua società che aveva stretto un accordo per sostenere le forze del signore della guerra dell’Est libico, Khalifa Haftar. Tra questi rinforzi c’era una squadra di élite che portava con sé il compito di eliminare i principali leader delle milizie che compongono le forze di difesa e sicurezza del governo onusiano Gna guidato da Fayez al Serraj. Ai tempi, l’esecutivo, ora in fase di consegna di potere verso il Gna (il nuovo governo libico di transizione, uscito nei giorni scorsi dal Foro di dialogo organizzato dall’Onu), era sotto attacco da parte di Haftar e dei suoi sponsor esterni. Un’amalgama composta da pochi libici, ... Leggi su formiche (Di domenica 21 febbraio 2021) La storia non è nuova, già a maggio 2020 Formiche.net se n’era occupato: il principe della guerra privata statunitense, Erik, aveva inviato armi inviolando l’embargo Onu, attraverso una sua società che aveva stretto un accordo per sostenere le forze del signore della guerra dell’Est libico, Khalifa. Tra questi rinforzi c’era una squadra di élite che portava con sé il compito di eliminare i principali leader delle milizie che compongono le forze di difesa e sicurezza del governo onusiano Gna guidato da Fayez al Serraj. Ai tempi, l’esecutivo, ora in fase di consegna di potere verso il Gna (il nuovo governo libico di transizione, uscito nei giorni scorsi dal Foro di dialogo organizzato dall’Onu), era sotto attacco da parte die dei suoi sponsor esterni. Un’amalgama composta da pochi libici, ...

