TV7Benevento : Libia: Farnesina, Italia condanna con fermezza l'attacco nei confronti del ministro Bashagha... -

Ultime Notizie dalla rete : Libia Farnesina

LiberoQuotidiano.it

... con l'incarico di guidare laalle elezioni fissate per il prossimo 24 dicembre. In una nota diffusa dopo il colloquio, laha fatto sapere che Di Maio "ha confermato la volontà dell'...Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio , ha avuto un colloquio telefonico con il nuovo inviato delle Nazioni Unite per la, Jan Kûbis . Laprecisa che nel corso della telefonata è stato 'confermato il sostegno dell'Italia all'azione delle Nazioni Unite in' ed è stato mostrato 'apprezzamento per ...Roma, 21 feb. (Adnkronos) - ''L'Italia condanna con fermezza l'attacco nei confronti del Ministro dell'Interno del Governo di Accordo Nazionale ...Nei giorni scorsi, Globalist ha posto una serie di domande al neo presidente del Consiglio. Domande sollecitate da quel mondo solidale che opera in difesa dei diritti umani. Ma… Un discorso di alto pr ...