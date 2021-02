Lezioni a scuola fino al 30 giugno | presidi e studenti dicono no E il Ministro pensa ad un ampliamento dell’orario giornaliero

(Di domenica 21 febbraio 2021) Per recuperare leperse causa Covid, ilBianchi aveva ipotizzato un allungamento del calendario scolasticoal 30. Ecco la situazione della. Non tutti sarebbero favorevoli al progetto del Governo Draghi che vedrebbe glidelle scuole medie e superiori restare aal 30, onde recuperare i mesi di L'articolo proviene da Leggilo.org.

TeachMyBrain : ?? Lezione di Matematica: Esercizi su notazione scientifica (1) - psycoman80 : RT @mariannaaprile: “A scuola fino al 30 giugno?!? Ma io devo uscire coi miei amici!”. - “amore di zia, dovete recuperare le lezioni perse”… - AntonioBilotta : RT @mariannaaprile: “A scuola fino al 30 giugno?!? Ma io devo uscire coi miei amici!”. - “amore di zia, dovete recuperare le lezioni perse”… - quotidiacanarie : RT @Antonio_Caramia: Il fatto singolare è che nell'articolo si dica: 'Si CONSIDERA la sospensione delle lezioni in presenza' ... Con 42 po… - bresciaoggi_it : Scuola, le lezioni fino al 30 giugno? Brescia dice «no» -

Ultime Notizie dalla rete : Lezioni scuola

Ma quel tempo non include, e non ha mai incluso, la preparazione delle, le correzioni delle ... anche se dal confronto con l'Europa vien fuori che i giorni diin Italia sono 200 l'anno, ...... dove sono stati sottoposti a tampone tutti gli alunni dellasecondaria di primo grado dopo ... è stata prorogata di una settimana - 'salva revoca anticipata' - la sospensione dellein ...TRIESTE Sentendo Mario Draghi annunciare la necessità di vaccinare tutti, vaccinare presto, vaccinare ovunque, m’ero prefigurato, come molti fra voi, una repentina accelerazione. Nelle scuole, sopratt ...«Non possiamo danneggiare i nostri cittadini», spiega l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato. Alla scuola elementare «Alonzi» alla Garbatella nove bambini positivi e didattica a distanza per tutti gl ...